В ГСЧС предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

В воскресенье, 5 ноября, в ряде областей Украины ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра, передает пресс-служба ГСЧС.
Дожди ожидаются ночью в Винницкой и Житомирской областях, а днем на Закарпатье.
«Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с», - пишет пресс-служба ГСЧС.
В частности, порывы ветра ожидаются в Киеве и области.
Граждан призывают быть осторожными, в частности:
держаться подальше от рекламных щитов;
линий электропередач;
деревьев.
Ранее сообщалось, что 5 ноября в некоторых регионах Украины ожидаются дожди.
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