В ГСЧС предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Некоторые области накроют дожди, также ожидаются порывы ветра.

В воскресенье, 5 ноября, в ряде областей Украины ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра, передает пресс-служба ГСЧС.

Дожди ожидаются ночью в Винницкой и Житомирской областях, а днем на Закарпатье.

«Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с», - пишет пресс-служба ГСЧС.

В частности, порывы ветра ожидаются в Киеве и области.

Граждан призывают быть осторожными, в частности:

держаться подальше от рекламных щитов;

линий электропередач;

деревьев.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

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