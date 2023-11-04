В Киеве демонтируют советскую звезду с обелиска на Галицкой площади, фото и видео

В субботу, 4 ноября, в Киеве проводят демонтаж звезды с обелиска в честь города-героя Киева, что на Галицкой площади (бывшая площадь Победы), передает «Суспільне»
Демонтаж звезды, размещенной вверху на монументе, начался утром.
Ранее в сентябре работники Департамента территориального контроля КГГА убрали с боковых панелей памятника советские звезды и аннотационную доску на русском языке. А также изменили надпись «1941» на «1939» год, когда началась Вторая мировая война.
Напомним, первые работы по демонтажу советских звезд на зданиях проспекта столица начала в 2022 году.
Фото из соцсетей
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