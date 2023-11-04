У Києві демонтують радянську зірку з обеліска на Галицькій площі, фото та відео

Пам'ятку радянських часів на колишній площі Перемоги вирішили остаточно демонтувати.

Фото з соцмереж

У суботу, 4 листопада, у Києві проводять демонтаж зірки з обеліска на честь міста-героя Києва, що на Галицькій площі (колишня площа Перемоги), передає «Суспільне».

Демонтаж зірки, розміщеної вгорі на монументі, розпочався вранці.

Раніше у вересні працівники Департаменту територіального контролю КМДА прибрали з бічних панелей пам'ятника радянські зірки та анотаційну дошку російською мовою. А також змінили напис «1941» на «1939» рік, коли почалася Друга світова війна.

Нагадаємо, перші роботи з демонтажу радянських зірок на будинках проспекту столиця розпочала у 2022 році.

Фото з соцмереж

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