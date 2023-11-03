Дожди и штормовой ветер: какой будет погода на выходные

Погода в выходные не порадует украинцев.

В выходные 4-5 ноября в некоторых регионах Украины ожидаются дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

4 ноября будет много дождей на Украине, но не везде.

«Завтра атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север, Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди», – рассказала синоптик.

При этом, по данным Диденко, пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром и кое-где штормовыми порывами до 15-20 м/с.

«На остальной территории – восток, юг, Полтавская область, Днепр и Кропивницкий с районами – попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений», – отметила синоптик.

Температура воздуха в субботу:

на большинстве территории – +14…+19 градусов;

на юге +20...+25 градусов;

на северо-востоке +10...+13 градусов.

5 ноября дожди наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в воскресенье:

в течение дня +14...+19;

на юге +19…+22 градуса.

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