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Стало известно, куда обращаться для исчисления выслуг лет военнослужащему

07:00, 4 ноября 2023
С вопросом о исчислении сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства.
Стало известно, куда обращаться для исчисления выслуг лет военнослужащему
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Бывшие военные могут выяснить свою календарную выслугу лет для получения пенсии или провести проверку правильности начисления. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Так, иногда может случиться погрешность при подготовке документов для назначения пенсий военнослужащим. В частности, это касается продолжительности выслуги лет.

Однако такое начисление производят уполномоченные органы министерств и ведомств, в которых лица проходили службу.

То есть, с вопросом по исчислению сроков выслуги лет военнослужащему необходимо обращаться в территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту жительства.

Рассчитывается пенсия следующим образом:

  • за 25 лет выслуги – 50% денежного довольствия военнослужащего (за последние 24 месяца его службы) плюс 3% за каждый дополнительный год выслуги;
  • за 25 лет общего стажа, из которого военная служба составляет не менее 12 лет и 6 месяцев - 50% денежного довольствия (за последние 24 месяца) плюс 1% за каждый год дополнительной выслуги;
  • при увольнении по состоянию здоровья при наличии 25 лет выслуги – 55% денежного довольствия плюс 3% за каждый год дополнительной выслуги.

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