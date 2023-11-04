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Стало відомо, куди звертатись для обчислення вислуги років військовослужбовцю

07:00, 4 листопада 2023
З питанням щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.
Стало відомо, куди звертатись для обчислення вислуги років військовослужбовцю
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Колишні військові можуть з'ясувати свою календарну вислугу років для отримання пенсії, або провести перевірку правильності нарахування. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Так, іноді може трапитись похибка при підготовці документів для призначення пенсій військовослужбовцям. Зокрема це стосується тривалості вислуги років.

Однак таке нарахування здійснюють уповноважені органи міністерств і відомств, в яких особи проходили службу.

Тобто, з питанням щодо обчислення строків вислуги років військовослужбовцю необхідно звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.

Розраховується пенсія наступним чином:

  • за 25 років вислуги - 50% грошового забезпечення військовослужбовця (за останні 24 місяці його служби) плюс 3% за кожний додатковий рік вислуги;
  • за 25 років загального стажу, з якого військова служба становить не менше 12 років і 6 місяців - 50 % грошового забезпечення (за останні 24 місяці) плюс 1% за кожний рік додаткової вислуги;
  • при звільненні за станом здоров’я при наявності 25 років вислуги - 55 % грошового забезпечення плюс 3% за кожний рік додаткової вислуги.

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