В пользу Главного управления разведки и Нацгвардии передали 450 млн грн арестованных средств

Следствие установило, что в Киеве и территории других регионов Украины осуществляют свою деятельность предприятия, конечными бенефициарными владельцами которого являются резиденты рф.

За ініціативи Подільської окружної прокуратури міста Києва в межах досудового розслідування за фактом протиправної діяльності групи компаній з російським бенефіціаром на користь Головного управління розвідки та Національної гвардії України передали понад 450 млн грн арештованих коштів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що в місті Києві та на території інших регіонів України здійснюють свою діяльність підприємства, кінцевими бенефіціарними власниками якого є резиденти рф.

У прокуратурв повідомили, що наразі досліджується діяльність групи компаній, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, у тому числі з виробництва напівфабрикатів, на предмет здійснення протиправної діяльності, спрямованої на привласнення коштів, а також фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади.

Під час слідства за клопотанням прокуратури банківські рахунки таких товариств арештовано, а кошти, розміщені на них в розмірі 450 млн грн передано на користь ГУР МО України та Національної гвардії України для забезпечення обороноздатності України.

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