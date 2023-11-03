Гепатит А обнаружили и в Тернопольской области

Уже в третьей области Украины был обнаружен вирус Гепатита А.

Фото: phc.org.ua

Ранее мы писали, что в Винницкой области произошла вспышка Гепатита А. Также вирус обнаружили в Ивано-Франковске.

3 ноября глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что у жительницы одной из общин области лабораторно подтвердили вирусный гепатит А. Пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц области.

Гепатит А у женщины подтвердил Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины. Сейчас идет эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных людей и из внешней среды.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прокомментировал вспышку гепатита А в Виннице.

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