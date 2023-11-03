Дощі та штормовий вітер: якою буде погода у вихідні

Погода на вихідних не порадує українців.

На вихідних 4-5 листопада в деяких регіонах України очікуються дощі. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

4 листопада буде багато дощів в Україні, але не всюди.

«Завтра атмосферний фронт доставить вологу повітряну масу на захід, північ, у Вінницьку та Черкаську області. Пройдуть помірні дощі», - розповіла синоптик.

При цьому, за даними Діденко, похмура волога погода супроводжуватиметься сильним вітром і з подекуди штормовими поривами до 15-20 м/с.

«На решті території - схід, південь, Полтавська область, Дніпро та Кропивницький із районами - потраплять у суботу в суху повітряну масу, без опадів. Проте й тут очікується сильний вітер південних напрямків», - зазначила синоптик.

Температура повітря в суботу:

на більшості території - +14...+19 градусів;

на півдні +20...+25 градусів;

на північному сході +10....+13 градусів.

5 листопада дощі найбільш ймовірні у західних областях України. На решті території без опадів.

Температура повітря в неділю:

протягом дня +14...+19;

на півдні +19…+22 градуси.

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