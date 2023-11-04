В ДСНС попередили українців про різке погіршення погоди

У неділю, 5 листопада, в низці областей України очікуються рясні дощі. Місцями можливі й пориви вітру, передає пресслужба ДСНС.
Дощі очікуються вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень на Закарпатті.
«Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с», - пише пресслужба ДСНС.
Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.
Громадян закликають бути обережними, зокрема:
триматись подалі від рекламних щитів;
ліній електропередач;
дерев.
Раніше ми писали, що 5 листопада в деяких регіонах України очікуються дощі.
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