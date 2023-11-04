В ДСНС попередили українців про різке погіршення погоди

Деякі області накриють дощі, також очікуються пориві вітри.

У неділю, 5 листопада, в низці областей України очікуються рясні дощі. Місцями можливі й пориви вітру, передає пресслужба ДСНС.

Дощі очікуються вночі у Вінницькій та Житомирській областях, а вдень на Закарпатті.

«Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с», - пише пресслужба ДСНС.

Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.

Громадян закликають бути обережними, зокрема:

триматись подалі від рекламних щитів;

ліній електропередач;

дерев.

Раніше ми писали, що 5 листопада в деяких регіонах України очікуються дощі.

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