Через негоду в Україні дві області лишилися без світла

У Хмельницькій та Кіровоградській областях через негоду 2 тисячі споживачів лишилися без електропостачання.

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Негода в Україні у суботу, 4 листопада, призвела до відключень електропостачання для тисяч споживачів в різних регіонах країни. За інформацією Міністерства енергетики, понад 2 тисячі споживачів в областях Хмельницькій та Кіровоградській залишилися без світла через негоду. Наразі проводяться роботи з відновлення електропостачання у постраждалих районах.

Крім того, через ворожі обстріли в шести областях України також відзначено проблеми із постачанням електроенергії. Електрику відключено для частини споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській та Херсонській областях через військові дії на сході країни.

Крім того, Міністерство енергетики повідомило, що один із енергоблоків, який виробляє електроенергію, було виведено на короткостроковий ремонт. Роботи з ремонту блоку планується завершити протягом доби.

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