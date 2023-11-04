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  1. В Україні

Міноборони виграло суд в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів

15:13, 4 листопада 2023
За рішенням суду іноземний постачальник неякісних бронежилетів та шоломів має повернути Міноборони майже 400 мільйонів гривень.
Міноборони виграло суд в іноземного постачальника бронежилетів та шоломів
Джерело фото: armyinform
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Міністерство оборони України перемогло у судовому процесі проти іноземного постачальника бронежилетів та шоломів. За рішенням міжнародного арбітражного суду, відповідач повинен повернути Міністерству оборони приблизно 10 мільйонів євро (або майже 400 мільйонів гривень за курсом обміну) через постачення неякісного товару, – повідомляє Міністерство оборони України.

На початку повномасштабного вторгнення рф, Міністерство оборони придбало бронежилети та шоломи для Збройних Сил України у іноземного постачальника. Весняні і літні поставки товару були належної якості. Однак наступні, які прийшли восени та взимку 2022 року, – не витримували балістичних випробувань, і Міноборони відмовлялося приймати їх.

Українська сторона настоювала на поверненні грошей за товар, який був без необхідних підтверджень щодо балістичних властивостей. Постачальник відмовився виконувати ці вимоги. Відтак, юридична служба Міністерства оборони подала позов до міжнародного арбітражного суду, вимагаючи стягнути вартість непоставлених бронежилетів та шоломів, штрафи та відсотки річних.

За рішенням арбітражного суду, річні відсотки будуть нараховуватись на суму непоставленого товару до моменту повернення коштів.

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