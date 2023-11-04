На Львовщине юный водитель совершил смертельное ДТП

На Львовщине водитель 2006 года рождения съехал с дороги и столкнулся с деревом, пассажир скончался на месте.

Источник фото: ГСЧС

На Львовщине водитель 2006 года рождения совершил ДТП, в результате которого погиб пассажир того же года рождения. Об этом сообщили представители ГСЧС.

«4 ноября в 11:16 к оперативному дежурному 2 Специального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение о том, что в г. Дрогобыч по ул. Трускавецкой произошло дорожно-транспортное происшествие», - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Opel Vectra не справился с управлением, выехав за пределы проезжей части дороги, столкнулся с деревом.

На место происшествия выехала аварийно-спасательная группа. С помощью гидравлических инструментов было проведено деблокирование водителя и передано медикам. К сожалению, пассажир погиб на месте аварии.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются правоохранительными органами.

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