Рустем Умеров объяснил увольнение командующего ССО Виктора Хоренко

По словам Умерова, Хоренко сейчас нужен на определенном направлении.

Фото: svoboda.org

Как ранее сообщалось, 3 ноября Президент Владимир Зеленский заменил командующего Силами специальных операций ВСУ. В ОП заявили, что решение об увольнении командующего ССО Виктора Хоренко было по представлению главы Минобороны.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что увольнение командующего Сил специальных операций ВСУ Виктора Хоренко произошло по его представлению. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Генерал-майор Хоренко сейчас нужен на определенном направлении, он продолжит службу в Министерстве обороны Украины», - написал министр.

Также он отметил, что дополнительно комментировать причины и предпосылки смены руководящих военных должностей во время войны — значит «предлагать основания врагу ослаблять Украину».

Напомним, новым командующим ССО стал Сергей Лупанчук.

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