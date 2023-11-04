Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка за поданням глави Міноборони Умєрова – ОП

3 листопада Володимир Зеленський звільнив командувача ССО Віктора Хоренка.

Джерело фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав подання міністра оборони Рустема Умєрова про звільнення командувача Спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець у коментарі для «Української правди».

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України», – сказав заступник глави ОП.

Зазначається, що подання було отримано Офісом Президента згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, 3 листопада Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.

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