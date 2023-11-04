Зеленський звільнив командувача ССО Хоренка за поданням глави Міноборони Умєрова – ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав подання міністра оборони Рустема Умєрова про звільнення командувача Спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець у коментарі для «Української правди».
«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України», – сказав заступник глави ОП.
Зазначається, що подання було отримано Офісом Президента згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, 3 листопада Президент Володимир Зеленський замінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Новим командувачем став Сергій Лупанчук.
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