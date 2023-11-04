В квартире никто не живет, а долги за свет растут: что делать

Долг за свет могут начислить даже, когда в квартире никто не живет.

Клиенты, которые не проживают в своих квартирах или домах, могут сталкиваться с начислением долгов за потребленную электроэнергию, даже когда в их жилье никто не проживает. Энергетическая компания Yasno дает советы по избежанию этих долгов.

Часто бывает так, что в квартирах или домах, где нет постоянных жителей, никто не передает показания счетчика. В этом случае оператор системы распределения электроэнергии вычисляет потребляемую электроэнергию на основе среднесуточного потребления и передает эти объемы поставщику. Поставщик начисляет плату за электроэнергию и выставляет счет, который владелец жилья может не платить, считая это ошибкой.

Чтобы избежать начисления долгов за электроэнергию в такой ситуации, владельцам жилья рекомендуется принимать следующие меры:

Передавать ориентировочные показания счетчика ежемесячно, даже если никто не проживает в квартире или доме. Например, если в жилье остался работающий холодильник или другая техника, владелец может ежемесячно добавлять к последним зафиксированным показаниям 2-5 кВт∙ч и платить за этот объем. При возвращении в Украину можно провести сверку показаний счетчика или пригласить контролера ОСР для подтверждения показаний. Это поможет избежать поступления сообщений о задолженности.

Передавать одни и те же показания счетчика ежемесячно, даже если все электроприборы выключены. В таком случае владелец может ежемесячно передавать оператору системы те же самые показания счетчика, что и раньше.

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