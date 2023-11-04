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  1. Суспільство

Пенсія в Україні: чи можна отримувати виплати за довіреністю

18:33, 4 листопада 2023
В Пенсійному фонді пояснили питання виплати пенсій за довіреністю.
Пенсія в Україні: чи можна отримувати виплати за довіреністю
Фото: ukranews.com
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У Пенсійному Фонді Україна роз'яснили, чи може виплачуватися пенсія за довіреністю.

Так, там відповіли, що пенсія може так виплачуватися. Порядок оформлення і строк дії довіреності визначаються законом.

«Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови, що пенсіонер поновлює виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої довіреності, особисто подавши заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України», - пояснили у ПФУ.

Порядок посвідчення довіреності визначено Цивільним Кодексом України (стаття 245).

Також ми писали, як змінити виплатні реквізити онлайн.

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