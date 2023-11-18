Старинное оружие, предметы обихода и украшения: жителя Сум будут судить за контрабанду культурных ценностей в Германию

В ходе расследования задокументировано 5 эпизодов отправки старинных предметов.

Жителя города Сумы будут судить за контрабанду культурных ценностей в Германию. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя города Сумы по факту законченного покушения на контрабанду культурных ценностей (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 УК Украины).

«Расследованием установлено, что в январе-апреле текущего года обвиняемый почтой отправил в Германию наконечники для стрел и копий, ножи с насадками, другие элементы оружия, предметы быта и старинные украшения», — говорится в сообщении.

В ходе расследования задокументировано 5 эпизодов отправки старинных предметов. Указанные товары обнаруживались при таможенном контроле.

Согласно заключению эксперта, они являются коллекцией археологических предметов и относятся к культурным ценностям, имеющим историческое значение.

Кроме того, мужчину будут судить за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1 ст. 333 УК Украины). Он пытался переправить в Соединенные Штаты Америки товар военного назначения, запрещенный для переправки.

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