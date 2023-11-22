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Верховна Рада ухвалила зміни до закону про відпустки щодо права військових на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки

15:47, 22 листопада 2023
Працівники, призвані на військову службу, матимуть право на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки, - Рада ухвалила закон.
Верховна Рада ухвалила зміни до закону про відпустки щодо права військових на грошову компенсацію за невикористані дні відпустки
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22 листопада Верховна Рада ухвалила як закон законопроект  8313 щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань.

Як зазначає парламент з посиланням на спікера Руслана Стефанчука, «акт передбачає два місяці відпустки демобілізованим, у разі повернення до попереднього місця роботи, право на грошову компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки, у разі призову на військову службу».

Дійсно, змінами до статті 25 Закону «Про відпустки» передбачається, що відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку працівникам, які приступили до роботи після звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації, - тривалістю до 60 календарних днів.

Також внесені зміни до статті 83 Кодексу законів про працю, яка регулює грошову компенсацію за невикористані щорічні відпустки. Нагадаємо, ч. 1 цієї статті передбачає, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Отже, даний закон доповнює статтю 83 частиною другою, яка встановлює наступне:

«Працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом, за їхнім бажанням та на підставі заяви виплачується грошова компенсація за всі не використані ними дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відповідна заява подається не пізніше останнього дня місяця, в якому працівник був увільнений від роботи у зв’язку з призовом на військову службу».

Аналогічні зміни вносяться до статті 24 закону про відпустки.

Разом із тим, Головне юридичне управління Ради вказує, що вбачається незрозумілим механізм подання заяви працівником після його увільнення від роботи.

Також управління звернуло увагу, що у частинах 1 і 2 статті 83 мова йде про виплату грошової компенсації за не використані дні відпусток у разі звільнення працівника, а у частинах четвертій і п’ятій – грошову компенсацію працівникам, які продовжують перебувати у трудових відносинах.

Крім того частина 4 статті 83 КЗпП містить умову, за виконання якої працівник може отримати грошову компенсацію за не використані дні відпусток, а саме: тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. З метою чіткого визначення умов реалізації запропонованої норми, на думку управління, слід було доповнити нову частину нормою, якою встановити, що така умова, встановлена ч. 4 статті 83 КЗпП, не застосовується до працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом.

Автор: Наталя Мамченко

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