Винятковий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою під час дії воєнного стану: КСУ перевірить припис КПК України

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

Джерело фото: КСУ

Другий сенат у середу, 22 листопада, на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Бая Анатолія Анатолійовича щодо конституційності частини шостої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Володимир Мойсик повідомив, що Анатолій Бай звернувся до КСУ з клопотанням перевірити на відповідність частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частині першій статті 24, частинам першій, другій статті 29 Конституції України частину шосту статті 176 Кримінального процесуального кодексу України (далі – Кодекс), згідно з якою до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів, установлених статтями 109–114-2, 258–258-6, 260, 261, 437–442 Кримінального кодексу України, під час дії воєнного стану, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 Кодексу, застосовують запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті Кодексу, а саме тримання під вартою.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Суд першої інстанції здійснює судовий розгляд у кримінальному провадженні за обвинуваченням Анатолія Бая у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 111 Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про продовження Анатолію Баю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке суди задовольнили.

Заявник стверджує, що оспорювані приписи Кодексу не відповідають Конституції України, оскільки порушують його права на повагу до гідності, свободу та особисту недоторканність, захист прав і свобод судом.

Суддя-доповідач у справі також повідомив, що Конституційний Суд розглядає подібну справу, що стосується тих самих питань.

Дослідивши матеріали справи на відкритій частині пленарного засідання, Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення.

На відкритій частині пленарного засідання були присутні представник суб’єкта права на конституційну скаргу Дмитро Савицький та постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максим Дирдін.

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