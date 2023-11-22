Тепер з ChatGPT можна спілкуватися голосом: функцію відкрили для всіх користувачів

Раніше ця функція була доступна лише для платних користувачів.

Відтепер всі користувачі ChatGPT мають можливість безплатно користуватися голосовою функцією. Про це повідомив колишній президент компанії OpenAI Грег Брокман.

Так, натиснувши на іконку навушників у мобільному застосунку, користувачі можуть використовувати свій голос для спілкування з ChatGPT та отримувати відповіді у звуковому форматі.

Компанія вперше представила можливість підказувати ChatGPT голосом і зображеннями у вересні 2023 року, але тоді ця функція була доступна лише для платних користувачів.

Раніше ми писали, що OpenAI призупиняє реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus.

Додамо, чому Рада директорів OpenAI різко звільнила гендиректора Сема Альтмана. Після того співробітники OpenAI пригрозили звільненням, якщо Альтмана не поновлять на посаді гендиректора.

22 листопада стало відомо, що OpenAI повертає Сема Альтмана на посаду гендиректора і оновлює раду директорів.

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