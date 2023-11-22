Теперь с ChatGPT можно общаться голосом: функцию открыли для всех пользователей

Ранее эта функция была доступна только платным пользователям.

Теперь все пользователи ChatGPT имеют возможность бесплатно пользоваться голосовой функцией. Об этом сообщил бывший президент компании OpenAI Грег Брокман.

Так, нажав иконку наушников в мобильном приложении, пользователи могут использовать свой голос для общения с ChatGPT и получать ответы в звуковом формате.

Компания впервые представила возможность подсказывать ChatGPT голосом и изображениями в сентябре 2023 года, но тогда эта функция была доступна только платным пользователям.

Ранее мы писали, что OpenAI приостанавливает регистрацию новых пользователей ChatGPT Plus.

Добавим, почему совет директоров OpenAI резко уволил гендиректора Сэма Альтмана. После того сотрудники OpenAI пригрозили увольнением, если Альтмана не восстановят в должности гендиректора.

22 ноября стало известно, что OpenAI возвращает Сэма Альтмана на должность гендиректора и обновляет совет директоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.