Посол США Бриджит Бринк считает, что война позволяет Украине быстрее интегрироваться в НАТО

По ее словам, война дает Украине возможность быстрее двигаться к интеграции в евроатлантические институции, чем это могло быть при других условиях.

По мнению посла Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк, война позволяет Украине быстрее двигаться к интеграции в евроатлантические институции, чем это могло быть при других условиях. Об этом сообщает Укринформ.

Бринк добавила, что развязанная россией война против Украины является «бессмысленной трагедией и преступлением против человечества».

«Но мы все знаем, что в темные времена всегда есть также невероятные возможности. Я вижу эти возможности для Украины, для всех вас это возможность трансформации, которая уже началась в день провозглашения вашей независимости. С нашей точки зрения, эта война дает вам возможность усилить движение к интеграции в евроатлантические институции, и это будет быстрее, чем в других условиях, и закрепить эти возможности для будущего вашей мечты», – отметила посол.

По ее словам, это означает, что сто процентов населения Украины должно иметь возможность, способность и смелость использовать все свои таланты и способности идти к этой цели.

Бринк отметила, что США готовы помогать украинским женщинам участвовать в экономической и политической жизни на пути к избранному народом Украины будущему.

«Украина сейчас проходит историческую трансформацию, и мы будем продолжать стоять рядом с вами и помогать вам сделать это реальностью», – заверила посол.

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