Посол США Бріджит Брінк вважає, що війна дає Україні змогу швидше інтегруватися в НАТО

За її словами, війна дає Україні змогу швидше рухатися до інтеграції у євроатлантичні інституції, ніж це могло бути за інших умов.

На думку посла Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, війна дає Україні змогу швидше рухатися до інтеграції у євроатлантичні інституції, ніж це могло бути за інших умов. Про це повідомляє Укрінформ.

Брінк додала, що розв’язана росією війна проти України є «безсенсовою трагедією і злочином проти людства».

«Але ми всі знаємо, що у темні часи завжди є також неймовірні можливості. Я бачу ці можливості для України, для всіх вас – це можливість трансформації, яка вже почалася у день проголошення вашої незалежності. З нашої точки зору, ця війна дає вам можливість посилити рух до інтеграції у євроатлантичні інституції, і це буде швидше, ніж за інших умов, і закріпити ці можливості для майбутнього вашої мрії», – зазначила посол.

За її словами, це означає, що сто відсотків населення України повинне мати можливість, здатність і сміливість використовувати всі свої таланти і спроможності, щоб іти до цієї мети.

Брінк зазначила, що США готові допомагати українським жінкам брати рівну участь в економічному та політичному житті на шляху до обраного народом України майбутньому.

«Україна зараз проходить історичну трансформацію, і ми будемо продовжувати стояти поруч з вами і допомагати вам зробити це реальністю», – запевнила посол.

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