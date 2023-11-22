Господарський суд Києва відкрив справу про банкрутство МАУ

Раніше «Укрексімбанк» подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії «Міжнародні авіалінії України».

Джерело фото: Уніан

Господарський суд міста Києва у середу, 22 листопада, відкрив провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про це пише «Економічна правда» з посиланням на засідання суду у справі №910/16870/23.

Раніше державний «Укрексімбанк» подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Суд ухвалив прийняти до розгляду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство МАУ.

Рішення має бути опубліковане 23 листопада.

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