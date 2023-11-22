Блокада кордону з Польщею: у чергах в напрямку України перебуває близько 2700 вантажівок, — ДПСУ

Найбільша черга в напрямку ПП «Краківець» – 1 200 вантажівок.

Фото: AFP

Станом на ранок середи, 22 листопада, на кордоні з Польщею в напрямку трьох пунктів пропуску – «Ягодин-Дорогуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Гребене» - приблизно 2 700 вантажних транспортних засобів. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«За годину через кордон у двох напрямках польська сторона пропускає кілька вантажних транспортних засобів: може бути 2, 5, 8 - немає постійної цифри. Але це, звісно, значно зменшило вантажотранспортний потік. Зранку сьогодні на трьох напрямках на території Польщі в бік України перебували в чергах десь 2 700 вантажівок: за інформацією, отриманою від польських прикордонників», - сказав Демченко.

За його словами, найбільша черга в напрямку ПП «Краківець» – 1 200 вантажівок. В напрямку «Ягодина» – майже 900 вантажівок, а «Рави-Руської» - 600.

«Більш-менш інтенсивний рух відбувається у напрямку ПП «Краківець». Але блокування зазначених напрямків додало черги на інших - зокрема «Шегині». Там руху не блокують, але, за інформацією польської сторони, вранці в чергах було 1 300 вантажівок», - зазначив речник.

Нагадаємо, Мініфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які понад 10 днів заблоковані на кордоні з Польщею.

Також відомо, що Польща не пропускає навіть гуманітарну допомогу.

Додамо, що Україна планує провести переговори з Польщею та Єврокомісією щодо блокади кордону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.