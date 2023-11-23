Як отримати посвідчення водія по-новому: алгоритми із самопідготовкою та автошколою

У громадян є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Джерело фото: facebook.com/hsc.gov.ua

З 22 листопада можна складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обовʼязкового навчання в автошколі, адже набрала чинності урядова постанова.

Для отримання послуги необхідні:

паспорт

ідентифікаційний номер

медична довідка на право керування транспортним засобом

Перед початком іспиту кандидат у водії повинен повідомити адміністратору СЦ МВС, що самостійно опанував теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу.

Вартість послуги - 13 грн.

У громадян є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

У Сервісному центрі МВС оприлюднили алгоритм отримання посвідчення водія із самопідготовкою та автошколою:

Як ми писали, теоретичний іспит на право керування автомобілем можна складати не лише в сервісних центрах, але і в ЦНАП.

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