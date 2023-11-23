Як отримати посвідчення водія по-новому: алгоритми із самопідготовкою та автошколою

З 22 листопада можна складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обовʼязкового навчання в автошколі, адже набрала чинності урядова постанова.
Для отримання послуги необхідні:
- паспорт
- ідентифікаційний номер
- медична довідка на право керування транспортним засобом
Перед початком іспиту кандидат у водії повинен повідомити адміністратору СЦ МВС, що самостійно опанував теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу.
Вартість послуги - 13 грн.
У громадян є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.
У Сервісному центрі МВС оприлюднили алгоритм отримання посвідчення водія із самопідготовкою та автошколою:
Як ми писали, теоретичний іспит на право керування автомобілем можна складати не лише в сервісних центрах, але і в ЦНАП.
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