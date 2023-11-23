Как получить удостоверение водителя по-новому: алгоритмы с самоподготовкой и автошколой

У граждан есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

Источник фото: facebook.com/hsc.gov.ua

С 22 ноября можно сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательного обучения в автошколе, ведь вступило в силу правительственное постановление.

Для получения услуги необходимы:

паспорт

идентификационный номер

медицинская справка на право управления транспортным средством

Перед началом экзамена кандидат в водители должен сообщить администратору СЦ МВД, что самостоятельно овладел теоретическим учебным материалом на соответствующую категорию транспортного средства.

Стоимость услуги – 13 грн.

У граждан есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

В Сервисном центре МВД обнародовали алгоритм получения удостоверения водителя с самоподготовкой и автошколой:

Как мы писали, теоретический экзамен на право вождения автомобилем можно сдавать не только в сервисных центрах, но и в ЦПАУ.

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