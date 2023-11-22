Исключение нардепа Андрея Одарченко из «Слуги народа» рассмотрит дисциплинарная комиссия – Елена Шуляк

Глава партии «Слуга народа» заявила, что дисциплинарная комиссия будет давать соответствующие рекомендации и заключения по поводу Андрея Одарченко.

Как ранее сообщалось, разоблачили народного депутата Андрея Одарченко, который хотел подкупить главу Государственного агентства восстановления Мустафу Найема.

Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что исключение народного депутата Андрея Одарченко из партии рассмотрит дисциплинарная комиссия. Об этом она сказала в комментарии «Радио Свобода».

Она отметила, что подозрения получил не только ее однопартиец, но и другие нардепы.

«Это очень неприятно, но будем смотреть, как будут дальше развиваться события. У нас в партии уже создан руководящий орган… Дисциплинарная комиссия, состоящая из пяти человек, будет давать соответствующие рекомендации и выводы», – сказала она.

Глава «Слуги народа» добавила, что представители дисциплинарной комиссии должны инициировать рассмотрение этого дела и предоставить соответствующие рекомендации по исключению Одарченко.

Напомним, прокуроры, по поручению руководителя САП, объявили о подозрении двум народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку по делу о предоставлении неправомерной выгоды Вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и Председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему

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