Будут ли штрафовать за нарушение режима труда и отдыха водителей, которые не могут выехать из Польши – ответ

У водителей в связи с блокировкой границы нет возможности соблюдать режим труда и отдыха, поэтому от них поступали вопросы, будет ли Укртрансбезопасность штрафовать за нарушение, возникшее не по вине водителя.

Источник фото: Telegraf

Глава Укртрансбезопасности Евгений Зборовский встретился с украинскими водителями, которые с 6 ноября не могут выехать из Польши из-за забастовки местных перевозчиков.

У водителей в связи с блокировкой границы нет возможности соблюдать режим труда и отдыха, поэтому от них поступали вопросы, будет ли Укртрансбезопасность штрафовать за нарушение, возникшее не по вине водителя.

«В случае отсутствия возможности соблюдения режима труда и отдыха или прерванной паузы на отдых водитель должен:

сделать распечатку тахографа, на которой написать причину, повлекшую нарушение (в соответствии со статьей 9 ЕУТР);

после того, как сделана запись на распечатке тахографа, водитель должен найти ближайшее безопасное место для отдыха и осуществить перерыв на то время, которое нужно.

В случае совершения всех вышеприведенных действий Укртрансбезопасность не будет применять к водителям штрафные санкции», - пояснили там.

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