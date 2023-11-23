Чи штрафуватимуть за порушення режиму праці та відпочинку водіїв, які не можуть виїхати з Польщі – відповідь

У водіїв у зв'язку з блокуванням кордону немає можливості дотримуватися режиму праці та відпочинку, тому від них надходили питання, чи буде Укртрансбезпека штрафувати за порушення, яке виникло не з вини водія.

Джерело фото: Telegraf

Голова Укртрансбезпеки Євген Зборовський зустрівся з українським водіями, які з 6 листопада не можуть виїхати з Польщі через страйк місцевих перевізників.

У водіїв у зв'язку з блокуванням кордону немає можливості дотримуватися режиму праці та відпочинку, тому від них надходили питання, чи буде Укртрансбезпека штрафувати за порушення, яке виникло не з вини водія.

«У випадку відсутності можливості дотримання режиму праці та відпочинку або перерваної паузи на відпочинок, водій повинен:

зробити роздруківку тахографу, на якій написати причину, що призвела до порушення (відповідно до статті 9 ЄУТР);

після того, як зроблено запис на роздруківці тахографу, водій має знайти найближче безпечне місце для відпочинку та здійснити перерву на той час, який потрібно.

У випадку здійснення усіх вищенаведених дій, Укртрансбезпека не буде застосовувати до водіїв штрафних санкцій», - пояснили там.

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