У Косові суперечка на ринку закінчилася вибухом гранати: 10 постраждалих

В Косові невідомий в результаті конфлікту на ринку кинув ручну гранату та втік.

Джерело фото: otasot.info

В результаті сварки на тваринному ринку в Косові невідома особа підірвала ручну гранату, внаслідок чого постраждали десять людей, – пише The Washington Post.

«Після суперечки між торговцями, один з них кинув ручну гранату та втік з місця події», – розповів речник поліції.

Поліція повідомила, що одного з трьох підозрюваних вже заарештували, тоді як двоє інших залишаються на волі після інциденту, що стався в Прізрені, віддаленому на 85 кілометрів (52 милі) на південь від столиці Приштини. Один з них кинув гранату під час сварки на ринку.

Поліція зазначила, що вона веде слідство і намагається встановити особу другого підозрюваного. Загибель жодного з потерпілих не загрожує, всі госпіталізовані. П'ятьох з них вже виписали з лікарні у середу.

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