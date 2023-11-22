Особливості продовження строку тримання під вартою в умовах воєнного стану: роз’яснення суду

За наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють розгляд судом питання про продовження строку тримання під вартою, вказаний запобіжний захід вважається продовженим до вирішення цього питання судом, але не більше ніж на 2 місяці.

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області нагадав особливості продовження строку тримання під вартою в умовах воєнного стану. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до КПК України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану» змінено порядок розгляду питання про продовження строку тримання під вартою. Наразі після закінчення строку дії ухвали суду про тримання особи під вартою в умовах воєнного стану та за наявності об’єктивних обставин, що унеможливлюють розгляд цього питання судом, вказаний запобіжний захід вважається продовженим до вирішення цього питання судом, але не більше ніж на 2 місяці.

При цьому строк дії ухвали слідчого судді може бути продовжений до одного місяця керівником відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Водночас строк тримання під вартою може продовжуватися неодноразово в межах строку досудового розслідування.

Про рішення, прийняті прокурором за першої можливості невідкладно повідомляється прокурор вищого рівня, а також суд, та надаються копії відповідних документів не пізніше 10 днів з дня повідомлення.

У разі неможливості проведення підготовчого судового засідання, обраний слідчим суддею, керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці.

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