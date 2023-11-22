Особенности продления срока содержания под стражей в условиях военного положения: разъяснение суда

При наличии объективных обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения судом вопроса о продлении срока содержания под стражей, указанная мера пресечения считается продленной до решения этого вопроса судом, но не более чем на 2 месяца.

Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области напомнил особенности продления срока содержания под стражей в условиях военного положения. Об этом говорится на официальном сайте суда.

В соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в УПК Украины по усовершенствованию отдельных положений досудебного расследования в условиях военного положения» изменен порядок рассмотрения вопроса о продлении срока содержания под стражей. По истечении срока действия определения суда о содержании лица под стражей в условиях военного положения и при наличии объективных обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения этого вопроса судом, указанная мера пресечения считается продленной до решения этого вопроса судом, но не более чем на 2 месяца.

При этом срок действия определения следователя судьи может быть продлен до одного месяца руководителем соответствующего органа прокуратуры по ходатайству прокурора или по ходатайству следователя, согласованному с прокурором. В то же время, срок содержания под стражей может продолжаться неоднократно в пределах срока досудебного расследования.

О решениях, принятых прокурором при первой возможности безотлагательно сообщается прокурор высшего уровня, а также суд, и предоставляются копии соответствующих документов не позднее 10 дней со дня уведомления.

В случае невозможности проведения подготовительного судебного заседания, избранный следственным судьей, руководителем органа прокуратуры во время досудебного расследования меру пресечения в виде содержания под стражей считается продленным до решения соответствующего вопроса в подготовительном судебном заседании, но не более чем на два месяца.

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