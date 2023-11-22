В Косове спор на рынке закончился взрывом гранаты: 10 пострадавших

В Косове неизвестный в результате конфликта на рынке бросил ручную гранату и убежал.

Источник фото: botasot.info

В результате ссоры на животном рынке в Косово неизвестный взорвал ручную гранату, в результате чего пострадали десять человек, - пишет The Washington Post.

"После спора между торговцами, один из них бросил ручную гранату и скрылся с места происшествия", - рассказал представитель полиции.

Полиция сообщила, что одного из трех подозреваемых уже арестовали, тогда как двое других остаются на свободе после инцидента, произошедшего в Призрени, удаленном на 85 километров (52 мили) к югу от столицы Приштины. Один из них бросил гранату во время ссоры на рынке.

Полиция отметила, что она ведет следствие и пытается установить личность второго подозреваемого. Гибель ни одному из пострадавших не угрожает, все госпитализированы. Пятерых из них уже выписали из больницы в среду.

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