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  1. В мире

В Косове спор на рынке закончился взрывом гранаты: 10 пострадавших

20:38, 22 ноября 2023
В Косове неизвестный в результате конфликта на рынке бросил ручную гранату и убежал.
В Косове спор на рынке закончился взрывом гранаты: 10 пострадавших
Источник фото: botasot.info
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В результате ссоры на животном рынке в Косово неизвестный взорвал ручную гранату, в результате чего пострадали десять человек, - пишет The Washington Post.

"После спора между торговцами, один из них бросил ручную гранату и скрылся с места происшествия", - рассказал представитель полиции.

Полиция сообщила, что одного из трех подозреваемых уже арестовали, тогда как двое других остаются на свободе после инцидента, произошедшего в Призрени, удаленном на 85 километров (52 мили) к югу от столицы Приштины. Один из них бросил гранату во время ссоры на рынке.

Полиция отметила, что она ведет следствие и пытается установить личность второго подозреваемого. Гибель ни одному из пострадавших не угрожает, все госпитализированы. Пятерых из них уже выписали из больницы в среду.

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