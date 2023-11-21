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Деньги, недвижимость и криптовалюта: разоблачены 5 человек, в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления

18:01, 21 ноября 2023
О подозрении в предоставлении неправомерной выгоды сообщено двум действующим нардепам и трем другим лицам, – САП.
Деньги, недвижимость и криптовалюта: разоблачены 5 человек, в предоставлении неправомерной выгоды топ-чиновникам в сфере восстановления
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Прокуроры, по поручению руководителя САП, объявили о подозрении двум народным депутатам Андрею Одарченко и Сергею Лабазюку по делу о предоставлении неправомерной выгоды Вице-премьер-министру по восстановлению Украины - Министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александру Кубракову и Председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафе Найему. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении трем другим лицам, которые имели отношение к совершению этих преступлений - директору государственного предприятия, владельцу частного застройщика и директору компании.

Действия этих лиц квалифицируются по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается расследование трех уголовных производств, которые стали возможными благодаря личной поддержке Генерального прокурора.

Отмечается, что вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины активно сотрудничали с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой и способствовали расследованию противоправных действий.

Досудебное расследование в этих уголовных производствах продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этим правонарушениям.

Напомним, антикоррупционные органы разоблачили владельца частного общества на предложении руководству Минобновления неправомерной выгоды в виде недвижимости в возведенных им новостройках.

Добавим, сообщали, НАБУ разоблачило депутата, члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Андрея Одарченко в попытке подкупа главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Таким образом, в истории Украины задокументирована первая взятка криптовалютой.

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