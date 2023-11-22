Как подать сообщение о выплате больничных: алгоритм действий

Только после оплаты листков нетрудоспособности за страховые средства работодатель обязан отчитаться о произведенных выплатах и направить в ПФУ соответствующее уведомление.

Пенсионный фонд Украины разъяснил, как подать е-сообщение о выплате больничных.

После оплаты листков нетрудоспособности за счет страховых средств работодатель обязан отчитаться о произведенных выплатах и направить в Пенсионный фонд Украины соответствующее уведомление.

Срок отправки такого сообщения – в течение месяца со дня проведения выплаты.

Подать уведомление о выплате средств можно в электронном виде на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Алгоритм действий для представления сообщения таков.

Зайдите в личный кабинет страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины и на панели слева выберите опцию "Заявления-расчеты и создание сообщений о выплате средств застрахованным лицам".

В новом окне определите параметры поиска заявлений-расчетов, по которым нужно подать уведомление о выплате средств, выбрав необходимый критерий: период их формирования или номер листка нетрудоспособности.

В конце поисковой формы нажмите кнопку Поиск.

Из выбранных системой (по указанным параметрам) заявлений-расчетов со статусом "Оплачено" выберите ту, по которой нужно подать уведомление о выплате средств, нажав на номер.

В поле «Приложение о временной нетрудоспособности» выберите нужный больничный и нажмите «Создать сообщение».

В поле «Данные о выплате» выберите поле, нажмите на значок с карандашом.

В открывшемся окне система автоматически «подтянет» суммы выплат. Заполните другие поля и нажмите кнопку «Продолжить».

Сформированное сообщение подпишите квалифицированной электронной подписью и отправьте в Пенсионный фонд Украины. Для этого нужно нажать кнопку Подписать и отправить в ПФУ. Кнопку "Сохранить" следует использовать время от времени, если сообщение о выплате средств застрахованным лицам содержит много нетрудоспособных листков.

После внесения даты выплаты страховых средств в первый лист нетрудоспособности система автоматически присвоит соответствующую дату всем листкам нетрудоспособности, содержащимся в уведомлении. При необходимости есть возможность откорректировать значение даты (если она отличается от присвоенной).

Получить подтверждение, что уведомление о выплате средств застрахованным лицам, полученное Фондом, можно выбрав опцию “Сообщение о выплате средств застрахованным лицам (поиск)”.

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