Систематически требовали взятки с водителей: разоблачили патрульных полицейских

Полицейские использовали не находившийся на балансе полиции драгер.

Прокуратурам удалось разоблачить схему извлечения неправомерной выгоды от водителей работниками патрульной полиции Павлоградского районного отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Как сообщила прокуратура Киевской областной, работники патрульной полиции систематически требовали и получали от водителей взятки за не составление административных протоколов.

«Они использовали драгер, не находившийся на балансе полиции. Результаты тестирования этим драгером всегда показывали превышение допустимого уровня алкоголя.

В дальнейшем патрульные предлагали водителям предоставить им неправомерную выгоду во избежание админответственности», - говорится в сообщении.

Одного из полицейских задержали при получении им очередной взятки в размере 17 000 гривен. Продолжаются следственные действия по установлению всех причастных к схеме вымогательства и получения взяток.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды и избрании меры пресечения.

Во время обысков у патрульного правоохранители обнаружили и изъяли наличные деньги в сумме более 400 тысяч гривен, 6 000 долларов США. Устанавливается происхождение изъятых средств.

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