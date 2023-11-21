Систематично вимагали хабарі з водіїв: викрили патрульних поліцейських

Поліцейські використовували драгер, що не перебував на балансі поліції.

Прокуратурам вдалося викрити схему одержання неправомірної вигоди від водіїв працівниками патрульної поліції Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Як повідомила прокуратура Київської обласної, працівники патрульної поліції систематично вимагали та одержували від водіїв хабарі за нескладання адміністративних протоколів.

«Вони використовували драгер, що не перебував на балансі поліції. Результати тестування цим драгером завжди показували перевищення допустимого рівня алкоголю.

Надалі патрульні пропонували водіям надати їм неправомірну вигоду аби уникнути адмінвідповідальності», - сказано у повідомленні.

Одного з поліцейських затримали під час одержання ним чергового хабаря в розмірі 17 000 гривень. Тривають слідчі дії задля встановлення всіх причетних до схеми вимагання та отримання хабарів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди та обрання запобіжного заходу.

Під час обшуків у патрульного правоохоронці виявили та вилучили готівку в сумі понад 400 тисяч гривень, 6 000 доларів США. Встановлюється походження вилучених коштів.

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