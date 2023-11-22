Питання про можливість зупинення провадження в суді касаційної інстанції щодо засудженого, який перебуває на військовій службі, передали на розгляд Об’єднаної палати

На Об’єднану палату ККС Верховного Суду передали вирішення питання про можливість зупинення провадження в суді касаційної інстанції на підставі ч. 1 ст. 335 КПК щодо засудженого, який мобілізований і перебуває на військовій службі.

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З метою вирішення питання про можливість зупинення провадження в суді касаційної інстанції на підставі ч. 1 ст. 335 КПК щодо засудженого, який мобілізований і перебуває на військовій службі, та формування єдиної правозастосовної практики кримінальне провадження передано на розгляд Об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (Ухвала колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 28.09.2023 у справі №638/3571/22).

Обставини справи

Місцевий суд визнав винуватою та засудив чоловіка за ч. 2 ст. 307 КК, звільнивши його від відбування покарання з випробуванням (ст. 75 КК). Апеляційний суд скасував цей вирок в частині звільнення засудженого від відбування покарання та ухвалив строк відбування покарання обчислювати з дня фактичного затримання особи для виконання цього вироку.

На вказані судові рішення було подано касаційні скарги стороною обвинувачення та стороною захисту. Також сторона захисту подала клопотання про зупинення судового провадження на підставі ч. 1 ст. 335 КПК у зв’язку з тим, що засуджений на цей час мобілізований та перебуває на військовій службі, долучивши до нього відповідну довідку командира військової частини.

Позиція ККС

Колегія суддів передала кримінальне провадження на розгляд Об’єднаної палати через необхідність вирішення питання про те, чи можливе зупинення провадження в суді касаційної інстанції щодо засудженого, який мобілізований та проходить військову службу, на підставі ч. 1 ст. 335 КПК, а також формування єдиної правозастосовної практики.

Колегія суддів вважає, що обставини, на які посилається захисник у заяві, не можуть бути підставою для зупинення провадження в суді касаційної інстанції.

Так, колегія суддів ККС зазначає, що правила ст. 335 КПК, на які посилається захисник у заяві, регламентують судовий розгляд у суді першої інстанції та стосуються зупинення судового провадження стосовно особи у статусі обвинуваченого. Водночас засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок щодо якого набрав законної сили (частини 2 та 3 ст. 43 КПК).

У цьому кримінальному провадженні вирок суду апеляційної інстанції стосовно особи набрав законної сили, а тому вона на цей час перебуває у статусі засудженого, отже відсутні підстави для зупинення провадження в суді касаційної інстанції.

Колегія суддів акцентує увагу на тому, що у судовій практиці ККС має місце різна практика щодо вирішення порушеного захисником питання.

Так, в ухвалі колегії суддів Першої судової палати ККС від 15.09.2022 у справі № 439/548/19 висловлено таку ж позицію, яка наводилася вище. Водночас за аналогічних обставин колегія суддів Третьої судової палати ККС своєю ухвалою від 21.09.2022 у справі №192/1576/19 фактично висловила позицію щодо можливості застосування положень, передбачених ст. 335 КПК, на стадії касаційного розгляду. На думку колегії суддів, останній підхід суперечить приписам ст. 335 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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