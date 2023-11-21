Фіктивні документи під ключ з доставкою додому: в Одесі викрили осіб, які допомагали ухилянтам

Ухилянтам робили медичні висновки про «погане здоров’я».

Служба безпеки Україна заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних в Одесі. Про це йдеться на офіційному сайт спецслужби.

Зазначається, що викрито трьох фігурантів, які пропонували потенційним призовникам ухилитися від мобілізації на підставі фіктивних медичних висновків про «погане здоров’я».

«При цьому ухилянтам не потрібно було проходити військово-лікарську комісію, а готовий пакет документів «про списання» з військової служби вони отримували через пошту», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Волині правоохоронець займався переправкою ухилянтів за кордон під виглядом людей з інвалідністю.

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