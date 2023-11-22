Відомий художник Бенксі розкрив своє ім’я: запис інтерв’ю знайшли тільки через 20 років

Вуличний художник Бенксі у 2003 році в одному з перших інтервʼю назвав себе Роббі.

Мурал Бенксі «Гімнастка зі стрічкою» в Ірпені

Стало відоме ім’я одного із найвідоміших стріт-арт художників у світі Бенксі. Він завжди працював анонімно і протягом усієї його карʼєри журналісти та шанувальники намагалися встановити його особу.

Так, вуличний художник Бенксі у 2003 році в одному з перших інтервʼю назвав себе Роббі. Запис цієї розмови зʼявився у відкритому доступі лише зараз на сайті BBC.

Радіоведучий Найджел Вренч поговорив із молодим художником на його першій великій виставці «Війна за газон». Журналіст уточнив, чи можна називати Бенксі Робертом, на що він відповів: Я Роббі.

До підсумкової версії запису цей момент тоді не увійшов. Однак, готуючи серію подкастів, присвячених історії знаменитого художника Вренч виявив цей шматок відео.

Додамо, що у 2016 році вчені із Лондонського університету королеви Марії провели дослідження та підтвердили, що справжнє імʼя Бенксі — Робін Ганнінгем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.