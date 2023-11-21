Суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя — ВККС

Суддю Олександра Михайлова визнано таким, що відповідає займаній посаді.

Фото: vkksu.gov.ua

У вівторок, 21 листопада, Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула питання про підтримку рішень колегій Комісії, ухвалених у межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

Згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Михайлов Олександр Олександрович - Хмельницький окружний адміністративний суд - підтримано рішення Комісії від 4.06.2019 у складі колегії про відповідність судді займаній посаді

Притула Наталія Григорівна - Шевченківський районний суд міста Києва - відкладено розгляд питання

Чередніченко Наталія Петрівна - Голосіївський районний суд міста Києва - відкладено розгляд питання на 5.12.2023.

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