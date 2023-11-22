Известный художник Бэнкси раскрыл свое имя: запись интервью нашли только спустя 20 лет

Уличный художник Бенкси в 2003 году в одном из первых интервью назвал себя Робби.

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Стало известно имя одного из известнейших стрит-арт художников в мире Бэнкси. Он всегда работал анонимно и на протяжении всей его карьеры журналисты и поклонники пытались установить его личность.

Так, уличный художник Бэнкси в 2003 году в одном из первых интервью назвал себя Робби. Запись этого разговора появилась в открытом доступе только сейчас на сайте BBC.

Радиоведущий Найджел Вренч поговорил с молодым художником на его первой большой выставке «Война за газон». Журналист уточнил, можно ли называть Бэнкси Робертом, на что он ответил: - Я Робби.

В итоговую версию записи этот момент тогда не вошел. Однако, готовя серию подкастов, посвященных истории знаменитого художника Вренча обнаружил этот кусок видео.

Добавим, что в 2016 году ученые из Лондонского университета королевы Марии провели исследования и подтвердили, что настоящее имя Бенкси - Робин Ганнингем.

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