Фиктивные документы под ключ с доставкой на дом: в Одессе разоблачили лиц, помогавших уклонистам

Уклонистам делали медицинские выводы о «плохом здоровье».

Служба безопасности Украина заблокировала еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных в Одессе. Об этом говорится на официальном сайте спецслужбы.

Отмечается, что разоблачены три фигуранта, которые предлагали потенциальным призывникам уклониться от мобилизации на основании фиктивных медицинских выводов о «плохом здоровье».

«При этом уклонистам не нужно было проходить военно-врачебную комиссию, а готовый пакет документов «о списании» с военной службы они получали по почте», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранитель занимался переправкой уклонистов за границу под видом людей с инвалидностью.

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