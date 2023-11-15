На Волині правоохоронець займався переправкою ухилянтів за кордон під виглядом людей з інвалідністю

За свої послуги він брав $8000 трьома траншами.

Фото: ДБР

На Волині викрили та затримали посадовця одного з правоохоронних органів, який вирішив налагодити схему переправлення ухилянтів. За свої послуги він брав $8000, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Задокументовано факт, коли «клієнт» на кордоні назвав заздалегідь обумовлений пароль, після чого був оформлений ніби як «особа з інвалідністю за наявності посвідчення». При цьому жодних підтверджуючих документів він не надавав. Наразі «клієнт» вже повернувся в Україну.

Правоохоронець брав гроші трьома траншами:

$4500 за початок підготовки до виїзду за кордон;

$1500 безпосередньо перед виїздом за кордон;

$2000 після виїзду за кордон, які мала вже передати довірена особа.

Його затримали саме під час отримання залишку коштів від посередника.

Правоохоронцю повідомлено про підозру. На даний час вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його спільників.

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