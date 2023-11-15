Пов’язане зі штучним інтелектом: Кембриджський словник обрав слово 2023 року

Слово «hallucinate» використовують у переносному значенні і пов'язане воно зі штучним інтелектом, коли той видає недостовірну інформацію.

Кембриджський словник з англійської мови обрав словом 2023 року «hallucinate» (галюцинувати). Слово пов'язане зі штучним інтелектом, коли той видає недостовірну інформацію.

Так, традиційне визначення hallucinate — це відчувати щось, чого не існує, як правило, через стан здоровʼя або вживання наркотиків. Проте з підвищенням інтересу до штучного інтелекту в 2023 році, hallucinate почали використовувати в переносному значенні — коли компʼютерні системи видають недостовірну інформацію.

«Той факт, що штучний інтелект може «галюцинувати», нагадує нам, що людям все ще потрібно використовувати свої навички критичного мислення для використання цих інструментів. Чим оригінальніше ви використовуєте штучний інтелект, тим більша ймовірність того, що він зібʼється зі свого шляху», — сказала менеджерка видавництва Кембриджського словника Вендалін Ніколс.

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