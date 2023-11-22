Вопрос о возможности остановки производства в суде кассационной инстанции в отношении осужденного, находящегося на военной службе, передан на рассмотрение Объединенной палаты

На Объединенную палату КУС ВС передано решение вопроса о возможности остановки производства в суде кассационной инстанции на основании ч. 1 ст. 335 УПК по осужденному, который мобилизован и находится на военной службе.

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В целях решения вопроса о возможности остановки производства в суде кассационной инстанции на основании ч. 1 ст. 335 УПК по осужденному, который мобилизован и находится на военной службе, и формирования единой правоприменительной практики уголовное производство передано на рассмотрение Объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда (Определение коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС от 28.09.2023 по делу №638/3571/22).

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 307 УК, освободив его от отбывания наказания с испытанием (ст. 75 УК). Апелляционный суд отменил приговор в части освобождения осужденного от отбывания наказания и принял срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания лица для исполнения этого приговора.

На указанные судебные решения были поданы кассационные жалобы стороной обвинения и защитой. Также сторона защиты подала ходатайство об остановке судебного производства по ч. 1 ст. 335 УПК в связи с тем, что осужденный в настоящее время мобилизован и находится на военной службе, приобщив к нему соответствующую справку командира воинской части.

Позиция КУС

Коллегия судей передала уголовное производство на рассмотрение Объединенной палаты из-за необходимости решения вопроса о возможной остановке производства в суде кассационной инстанции в отношении осужденного, который мобилизован и проходит военную службу, на основании ч. 1 ст. 335 УПК, а также формирование единой правоприменительной практики.

Коллегия судей считает, что обстоятельства, на которые ссылается защитник в заявлении, не могут являться основанием для остановки производства в суде кассационной инстанции.

Так, коллегия судей КУС отмечает, что правила ст. 335 УПК, на которые ссылается защитник в заявлении, регламентируют судебное разбирательство в суде первой инстанции и касаются остановки судебного разбирательства в отношении лица в статусе обвиняемого. В то же время осужденным в уголовном производстве является обвиняемый, обвинительный приговор в отношении которого вступил в законную силу (части 2 и 3 ст. 43 УПК).

В этом уголовном производстве приговор суда апелляционной инстанции в отношении лица вступил в законную силу, а потому он в настоящее время находится в статусе осужденного, следовательно, отсутствуют основания для остановки производства в суде кассационной инстанции.

Коллегия судей акцентирует внимание на том, что в судебной практике КУС имеет место разная практика по решению поднятого защитником вопроса.

Так, в определении коллегии судей Первой судебной палаты КУС от 15.09.2022 по делу № 439/548/19 высказана такая же позиция, которая приводилась выше. В то же время при аналогичных обстоятельствах коллегия судей Третьей судебной палаты КУС своим определением от 21.09.2022 по делу №192/1576/19 фактически высказала позицию о возможности применения положений, предусмотренных ст. 335 УПК, на стадии кассационного разбирательства. По мнению коллегии судей, последний подход противоречит предписаниям ст. 335 УПК.

Автор: Наталья Мамченко

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