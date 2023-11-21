Гроші, нерухомість та криптовалюта: викрито 5 осіб, в наданні неправомірної вигоди топпосадовцям у сфері відновлення

Про підозру у наданні неправомірної вигоди повідомлено двом чинним нардепам та трьом іншим особам, – САП.

Прокурори, за дорученням керівника САП, оголосили про підозру двом народним депутатам Андрію Одарченку та Сергію Лабазюку у справі щодо надання неправомірної вигоди Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та Голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафі Найєму. Про це повідомляє пресслужба САП.

Крім того, детективи НАБУ повідомили про підозру трьом іншим особам, які мали відношення до вчинення цих злочинів - директорці державного підприємства, власнику приватного забудовника та директору компанії.

Дії цих осіб кваліфікуються за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі триває розслідування трьох кримінальних проваджень, що стали можливими завдяки особистій підтримці Генерального прокурора.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України разом з головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України активно співпрацювали з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та сприяли розслідуванню протиправних дій.

Досудове розслідування у цих кримінальних провадженнях триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до цих правопорушень.

Нагадаємо, антикорупційні органи викрили власника приватного товариства на пропозиції керівництву Мінвідновлення неправомірної вигоди у вигляді нерухомості у зведених ним новобудовах.

НАБУ і САП повідомили про підозру депутату політичної групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку за надання неправомірних вигод віцепрем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Крім того, підозру висунули його спільнику, керівнику приватної компанії.

Додамо, НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

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