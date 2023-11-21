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Нардепу Лабазюку повідомили про підозру у спробі підкупу топпосадовців, – радник керівника ОП Сергій Лещенко

15:16, 21 листопада 2023
Нардепа Сергія Лабазюка підозрюють у наданні неправомірних вигод віце-прем'єру, міністру розвитку громад та голові Державного агентства відновлення, – радник керівника ОП Сергій Лещенко.
Нардепу Лабазюку повідомили про підозру у спробі підкупу топпосадовців, – радник керівника ОП Сергій Лещенко
Джерело фото: Facebook / Сергій Лабазюк
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НАБУ і САП повідомили про підозру депутату політичної групи «За майбутнє» Сергію Лабазюку за надання неправомірних вигод віцепрем'єр-міністру з відновлення України, міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову та голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму. Крім того, підозру висунули його спільнику, керівнику приватної компанії. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

За даними НАБУ, викрито чинного народного депутата, за сумісництвом власника великого будівельного та аграрного бізнесів, на пропозиції неправомірної вигоди.

У серпні 2023 року депутат звернувся до керівництва Міністерства відновлення з проханням надати його компанії контракти на будівництво інфраструктурних об'єктів на суму 1 мільярда гривень. За це він обіцяв винагороду у розмірі від 3% до 5% від вартості кожного контракту. Для узгодження подальших деталей угоди, народний обранець також залучив директора своєї компанії.

Після отримання 50 мільйонів гривень за виконання робіт з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України, депутат через проміжну особу передав топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяну винагороду у розмірі 150 тисяч доларів США. Ця трансакція неправомірної вигоди відбулась на парковці столичного супермаркету, а отримані гроші були укриті в китайській шкатулці.

Як ми раніше повідомляли, НАБУ викрило депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики Андрія Одарченка у спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Так, в історії України задокументовано перший хабар криптовалютою.

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